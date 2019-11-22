Тегеран, , 19:37 — REGNUM 21 ноября официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави призвал госсекретаря США Майка Помпео «очистить свой разум» от идей 18-го века и перестать думать о том, что США могут вести свою внешнюю политику без учета международного права. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

«В XXI веке США не обладают абсолютной властью в мире, поэтому их политика должна строиться на основе норм международного права», — подчеркнул Аббас Мусави. Он осудил недавние высказывания Помпео в поддержку Израиля, создавшего поселения на оккупированных палестинских территориях.

По словам официального представителя МИД, замечания Помпео еще раз доказали, что США являются пособниками и подстрекателями Израиля. Он призвал мировое сообщество активно противостоять Вашингтону и агрессивной политике «сионистского режима» на Ближнем Востоке.

Напомним, что ранее США признали израильские поселения на территории Палестины.