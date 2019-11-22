Тегеран, , 19:34 — REGNUM 21 ноября Чрезвычайный и Полномочный посол Ирана в Лондоне Хамид Баединежад на своей странице в Twitter заявил, что протесты, вспыхнувшие в Иране на фоне повышения цены на бензин, потерпели неудачу ввиду отсутствия широкой поддержки народа. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

«Вооруженные мятежники подожгли машины, АЗС, государственные учреждения, в том числе больницы, под прикрытием ложных социальных потребностей людей», — отметил посол. Он также подчеркнул, что протестующие планировали напасть на объекты инфраструктуры, однако их никто не поддержал, из-за чего все усилия потерпели крах. Хамид Баединежад заявил, что иранская нация отчетливо понимает истинные цели протестов и их заказчиков.

Напомним, что 15 ноября в некоторых городах Ирана вспыхнули акции протеста в ответ на повышение цен на бензин с 10 000 до 15 000 риалов за литр. В результате столкновений погибли несколько десятков человек. Также было уничтожено, по меньшей мере, 100 филиалов банков и 50 магазинов в разных концах страны.