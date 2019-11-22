Тегеран, , 19:34 — REGNUM 21 ноября Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави подверг резкой критике европейские страны за поддержку беспорядков в Иране, заявив, что они должны придерживаться своих обязательств по СВПД, а не стараться подогреть иранские протесты. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Аббас Мусави назвал поддержку протестующих «грубым вмешательством во внутренние дела Исламской республики». Он призвал Европейские страны заняться своими внутренними проблемами, упомянув еженедельные волнения на территории Евросоюза, в ходе которых правоохранительные органы арестовывают десятки людей.

Он упрекнул ЕС за то, что тот поддерживает политику «экономического терроризма» США против иранской нации и способствует разрушению государственных и частных активов на территории ИРИ. Аббас Мусави еще раз подчеркнул, что участники беспорядков лишь прикрылись конституционным правом на публичные собрания и выступления для того, чтобы устроить диверсию против государства.