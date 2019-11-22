Аддис-Абеба, , 19:33 — REGNUM В столицу Эфиопии Аддис-Абебу с трехдневным официальным визитом прибыла суданская команда по общественной дипломатии в составе более 50 человек. По прибытии в международный аэропорт Боле, делегация была принята должностными лицами правительства Эфиопии, включая спикера Палаты народных представителей Тагессе Чаффо и государственного министра иностранных дел Хирут Земене, которые примут участие в двусторонней программе обмена опытом. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

В состав группы входят суданские правительственные чиновники, религиозные лидеры, видные деятели, журналисты, артисты, представители деловых кругов, а также представители политических партий и высших учебных заведений. По словам министерства иностранных дел Судана, цель визита — укрепить связи между двумя странами и поблагодарить правительство Эфиопии за его вклад в восстановление мира в Судане.

Ожидается, что во время пребывания члены делегации встретятся с должностными лицами правительства Эфиопии. Артисты обеих стран примут участие в грандиозном концерте, который пройдет в Национальном театре Эфиопии.