Порт-Луи, , 17:28 — REGNUM Премьер-министр Маврикия Правинд Кумар Джагнот заявил, что Великобритания не имеет права говорить о «верховенстве закона и правах человека» и продолжать «колониальную оккупацию» островов Чагос, 22 ноября передает агентство Reuters.

Маврикий заявляет о своих правах на острова Чагос в Индийском океане, однако Великобритания сохраняет на островах войска и колониальную администрацию.

Требования Маврикия поддерживают ООН и Африканский союз. Резолюция Генассамблеи ООН требовала от Великобритании передачи островов к середине ноября 2019 года.

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