Вашингтон, , 17:23 — REGNUM О китайско-американской торговой сделке на равных условиях не может быть и речи, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, передаёт 22 ноября Fox News.

Трамп «Я сказал ему, что это не может быть сделкой на равных условиях».

Неравенство объясняется тем, что Китай, по словам Трампа, якобы до сих пор пользовался преимуществами в двусторонней торговле, в результате чего годовой дисбаланс в его пользу достиг половины триллиона долларов.

Напомним, между Пекином и Вашингтоном продолжаются переговоры о торговой сделке. Трамп заявил, что если сделка не состоится, он ещё поднимет пошлины на китайские товары.

22 ноября председатель Си заявил:

«Мы хотим работать над первой фазой торгового соглашения на основе взаимного уважения и равенства».

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