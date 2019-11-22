Вашингтон, 22 ноября 2019, 17:23 — REGNUM О китайско-американской торговой сделке на равных условиях не может быть и речи, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, передаёт 22 ноября Fox News.
Неравенство объясняется тем, что Китай, по словам Трампа, якобы до сих пор пользовался преимуществами в двусторонней торговле, в результате чего годовой дисбаланс в его пользу достиг половины триллиона долларов.
Напомним, между Пекином и Вашингтоном продолжаются переговоры о торговой сделке. Трамп заявил, что если сделка не состоится, он ещё поднимет пошлины на китайские товары.
22 ноября председатель Си заявил:
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