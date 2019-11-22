Нью-Дели, , 17:19 — REGNUM Коалиционное правительство в индийском штате Махараштра возглавит глава ультраправой партии «Шив сена» Уддхав Тхакерай. Об этом 22 ноября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Лидер оппозиционной «Партии националистического конгресса» (ПНК) Шарад Павар, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что переговоры ПНК, «Индийского национального конгресса» (ИНК) и «Шив сены» 22 ноября завершились положительно. Он подчеркнул, что наиболее вероятной кандидатурой на должность главного министра Махараштры является лидер «Шив сены» Уддхав Тхакерай. Анонимные источники издания также сообщили, что «Шив сене» достанутся 16 министерских портфелей, а блоку ИНК-ПНК — 12. На 23 ноября запланирована общая пресс-конференция трех партий.

Напомним, что 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра. По итогам голосования победу одержал правящий блок партий «Бхаратия джаната парти» и «Шив сена», однако впоследствии альянс распался из-за внутренних разногласий по вопросу распределения министерских портфелей. Без поддержки «Шив сены» БДП не смогла сформировать правительство. В настоящее время «Шив сена» и оппозиционный блок ИНК — ПНК ведут переговоры по условиям формирования правительства Махараштры совместными усилиями.