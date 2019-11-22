Улан-Батор, , 17:11 — REGNUM Доржийн Одбаяр, сегодня 22 ноября на заседании членов конституционного совета Монголии былосвобожден от должности председателя Конституционного суда .

Одбаяр был вынужден подать заявление об уходе под давлением общественности в связи с обвинениями в домогательство к стюардессе авиакомпании Korean Air.

«Председатель Конституционного суда Доржийн Одбаяр подал заявление об освобождении от должности председателя по собственному желанию. На основе п.6 ст.6 закона о Конституционном суде Монголии, на заседании было обсуждено его заявление. Члены конституционного суда единогласно одобрили его заявление», — заявила пресс-служба Конституционного суда Монголии.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, председателю Конституционного суда Монголии Доржийну Одбаяру, из-за подозрений в сексуальном домогательстве запретили выезд из Южной Кореи с 6 по 16 ноября. Его подозревали в непристойном поведении в отношении стюардесс авиакомпании Korean Air 31 октября, во время рейса из Улан-Батора в Инчхон.

После приземления его с коллегой передали в полицию аэропорта Инчхон, после беседы с сотрудниками правоохранительных органов Доржийна Одбаяра и его спутника освободили. Они улетели в Индонезию для участия во встреч органов конституционного контроля азиатских стран. Позже суд города Инчхона обязал монгольских граждан на обратном пути дать показания корейской полиции.

В своем показании Доржийн Одбаяр признал вину, ему был назначен штраф 7 млн вон (6 000$), он вернулся в Монголию 15 ноября. 18 ноября Одбаяр подал заявление об уходе.