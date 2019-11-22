Иркутск, , 17:03 — REGNUM Активисты общественного движения Общероссийский народный фронт (ОНФ) выразили недоумение в связи с намерением руководства Иркутской области потратить 2 млн рублей на сувениры и организацию питания на торжественных мероприятиях в преддверии Нового года в условиях нерешённых проблем для пострадавших от паводков и намерены обратиться к полпреду президента в Сибирском федеральном округе.

Координатор проекта ОНФ «За честные закупки» в Сибирском федеральном округе Константин Юденко рассказал «Интерфаксу», что в ходе мониторинга закупок в системе ЕИС были обнаружены два электронных аукциона на поставку сувенирной продукции и организацию питания, объявленные управделами (губернатора и правительства) Иркутской области. Отмечается, что начальная цена первого контракта составляет чуть более 488 тысяч руб. Речь идёт о закупке 30 статуэток трёх различных видов (медведь, соболь и нерпа в упаковке из бересты), изготовленных из полудрагоценного камня нефрита и редкого минерала чароита. Во второй закупке стоимость официального приёма для одной персоны колеблется от 300 до 5 тыс. рублей (всего 11 вариантов).

По его словам, «закупки проводятся под Новый год», поскольку проведение аукционов намечено на 27 ноября и 3 декабря, а срок поставок сувениров — до 20 декабря 2019 года одной партией, передает информагентство.

Руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Антон Гетта увидел в подобных тратах «вопиющий факт неэффективного расходования бюджетных средств». «Мы уверены, что эти деньги должны были пойти на помощь людям, пострадавшим в этом году в связи с летними паводками, хотя бы на те же тёплые одеяла к зиме, учитывая масштаб проблем, связанных с отсутствием нормального жилья для пострадавших», — сказал Гетта.

«Мы обратимся к полномочному представителю президента России в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло с просьбой дать оценку столь дорогостоящих покупок сувенирной продукции и услуг по организации общественного питания на официальных приёмах, объявленных управлением делами губернатора и правительства Иркутской области», — заявил Гетта.

Он сообщил также, что активисты ОНФ направят полпреду просьбу о проведении «силами полпредства проверки бюджетных расходов на помощь пострадавшим после наводнения людям». Отмечается, что в эффективности расходов появились «большие сомнения» после обнаружения попытки региональных властей потратить бюджетные деньги на сувенирные статуэтки и новогодние банкеты.