Варшава, , 17:10 — REGNUM 22 ноября депутат Сейма от Польской крестьянской партии Владислав Теофил Бартошевский принял участие в беседе в эфире польского информационного агентства Polskie Radio.

В ходе беседы он заявил, что Польская крестьянская партия готовится к президентской кампании. Депутат отметил: «Президент Польши Анджей Дуда проводит свою кампанию уже 5 лет. В отличие от других оппозиционных партий, которые еще не знают, кого выбрать для участия в выборах, мы уже начали проводить предвыборную кампанию. Наш кандидат Владислав Косиняк-Камыш начинает ездить по Польше».

Он также добавил: «Мы никого не боимся. А если уж боимся, то только Анджея Дуду».