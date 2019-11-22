Бишкек, , 16:58 — REGNUM Сотрудники антикоррупционной службы в ходе расследования выяснили, что чиновники департамента по делам банкротства министерства экономики Киргизии попытались незаконно вывести 120 млн сомов (109,7 млн рублей) в пользу экс-замдиректора агентства по развитию, инвестициям и инновациям Алексея Елисеева. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета нацбезопасности.

Следствие установило, что после продажи на торгах имущества и активов компании «Кристалл» в счет погашения кредитов на депозитном счету акционерного общества осталось более 120 млн сомов, которые они попытались направить фирме, аффилированной с беглым преступником Елисеевым.

ИА REGNUM напоминает, что Алексей Елисеев является одним из близких соратников Максима Бакиева — сына бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева, свергнутого в апреле 2010 года и бежавшего в Белоруссию.

Елисеев находится в международном розыске за совершение ряда крупных махинаций и экономических преступлений, нанесших особо крупный ущерб киргизскому государству. В частности, он помог Бакиевым вывести из страны через подставные фирмы $226 млн (более 14,4 млрд рублей), принадлежавших фонду развития Киргизии.