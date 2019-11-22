Киев, , 16:45 — REGNUM Сегодня, 22 ноября, в генеральной прокуратуре Украины состоялась рабочая встреча, посвященная деятельности недавно созданного департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации источника, заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов, который отвечает за работу департамента, в рамках этого мероприятия заявил, ведомство будет сотрудничать с общественными организациями в документировании военных преступлений, а кроме того, «использовать в работе открытые источники информации и наладить коммуникации с людьми, которые находятся на временно оккупированных территориях».

Другие подробности не сообщаются.

ИА REGNUM напоминает, что 21 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ относительно создания департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. В тексте документа отмечалось, что департамент займется надзором за расследованиями преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта и на «временно оккупированных территориях», в частности в Крыму и неподконтрольном Донбассе.