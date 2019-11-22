Ашхабад, , 16:36 — REGNUM Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов в ходе рабочего визита в Вашингтон провел консультации с заместителями государственного секретаря США Дэйвидом Хейлом и Китом Крачем. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИДа.

Представители внешнеполитических ведомств двух стран обсудили политико-дипломатический диалог между властями Туркмении и США, а также обменялись мнениями о региональной безопасности, в том числе в свете происходящих в Афганистане событий.

Помимо этого, глава МИД Туркмении и американские дипломаты рассмотрели вопросы, касающиеся перспектив партнерства в области нефтегазовой промышленности, цифровых технологий и возобновляемых источников энергии.

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