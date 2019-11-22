Москва, , 16:35 — REGNUM Шокирующей назвал фото‑ и видеоинформацию с жестоким убийством в Сирии, опубликованную в «Новой газете», 22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков «Действительно, они опубликовали шокирующие фотографии. Сегодня удалось ознакомиться».

Песков подчеркнул, что «попытки идентифицировать людей» со стороны СМИ не позволяют делать выводы об участниках событий. Что касается администрации президента, то она никакой информацией не обладает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, упоминаемые фотографии и видеозапись распространила 20 ноября «Новая газета», утверждая, что на них «наёмники из «группы Вагнера» жестоко убили дезертира из правительственной армии Сирии.

СМИ утверждает, что это произошло ещё в июле 2017 г. Тогда было опубликовано видео, но на нём не было видно лиц тех, кто расправился над жертвой. Теперь же, как пишет «Новая газета», появились новые видеозаписи, «из которых ясно, что случилось с арабом».

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