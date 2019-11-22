Киев, , 16:33 — REGNUM Внутриполитические скандалы, происходящие на Украине, абсолютно не влияют на процесс «евроинтеграции» страны, заявил в эфире украинского телевидения вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Чиновник дал понять, что кроме узкого круга экспертов, которые занимаются Украиной, остальным европейцам до событий в Киеве особого дела нет.

«Нам всем, конечно, хочется, чтобы люди в Европе просыпались с мыслью об Украине и ложились спать с ней, следили за нашими внутренними «разборками» и скандалами… Но на самом деле такого нет, есть узкий круг людей, которые ежедневно мониторят ситуацию», — объяснил Кулеба.

Вице-премьер заверил, что в Европе готовы поддерживать Украину в политических и экономических реформах, и о сворачивании сотрудничества никто даже не думает.

«Последний раз я был в Брюсселе две недели назад, настроение было позитивное… мы строили планы на будущее, как углублять интеграцию. Ни одной фразы о развороте я не слышал», — подчеркнул Кулеба.

ИА REGNUM напоминает, что на одном из форумов, состоявшихся в Киеве в ноябре, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что одним из главных вызовом для страны является намерение стать «более видимой» и «более понятной» для общества на Западе.

В настоящий момент на Украине происходит целый ряд внутриполитических скандалов, связанных в основном с деятельностью президентской партии «Слуга народа».