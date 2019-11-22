Киев, , 17:12 — REGNUM Герой Украины Григорий Омельченко в эфире телеканала «Прямой» призвал жителей Украины не быть «грязью Москвы» и «лакеями евреев». Фрагмент телеэфира опубликовал 22 ноября глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский 22 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Омельченко возмутил тот факт, что на трёх украинских телеканалах часто выступает депутат Верховной рады Украины, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

«Задайте себе вопрос: кем вы себя считаете, и кем вы хотите быть? Рабами, подножками, грязью Москвы или лакеями у евреев?», — спросил у телезрителей герой Украины.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее организация «Антидиффамационная лига» признала Украину второй по уровню антисемитизма страной в Европе. Более 50% жителей Украины верят, что евреи контролируют весь мир.

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