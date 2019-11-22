Чехов, Московская область, , 16:32 — REGNUM Глава городского округа Чехов Марина Кононова написала заявление о сложении полномочий, сообщает издание «Чехов вид».

СМИ отмечает, что заявление было написано ещё 20 ноября после встречи с дольщиками недостроенной многоэтажки на улице Чехова.

22 ноября совет депутатов округа принял отставку и назначил и. о. главы Ольгу Карпову, занимавшую должность заместителя. Издание располагает информацией, что остальные заместители от полномочий руководителя отказались.

Как сообщало ИА REGNUM, у бывшей главы округа были проведены обыски органами следствия и ФСБ, результатом которых стало задержание.

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