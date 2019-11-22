Мадрид, , 16:23 — REGNUM Спецслужбы Испании начали расследование вмешательства российских спецслужб в ситуацию каталонского сепаратизма, сообщает 22 ноября Еl Рais.

По утверждению издания, речь идёт о вмешательстве сотрудников ГРУ во внутренние дела Испании в Каталонии. Расследование якобы поручено отделу испанской полиции, специализирующемуся на борьбе с терроризмом.

Испанские журналисты заявляют, что в этом деле замешан «предполагаемый» сотрудник ГРУ Денис Сергеев, он же Сергей Федотов, ранее участвовавший в «отравлении Скрипалей».

В качестве доказательств его причастности к каталонским событиям приводится факт его прибытия в Барселону 5 ноября 2016 года и 29 сентября 2017 года.

Других оснований подозревать Сергеева-Федотова в причастности к каталонскому сепаратизму Еl Рais не приводит.

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