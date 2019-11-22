Тбилиси, , 16:22 — REGNUM Активисты объединившихся вокруг «Национального движения» политических партий продолжают создавать локальные очаги напряженности по всей стране и на этот раз решили заблокировать входы в здание Службы госбезопасности Грузии.

Акцию у центрального офиса СГБ вместе с партийными активистами проводят и члены молодежного движения «Габедес», что в переводе означает «Посмели».

В ходе акции активисты неоднократно пытались перекрыть движение по проспекту Важа-Пшавела в Тбилиси, но сотрудники полиции не позволили им осуществить задуманное, так же как пока отражают попытки навешивания на входы в здание СГБ замков.

На акции произошел ряд столкновений митингующих с полицией, в результате чего было задержано 6 человек, в том числе сын лидера Лейбористской партии Грузии Шалвы Нателашвили.

Напомним, что акции протеста в Грузии начались, после того, как парламент 14 ноября провалил проект поправок в Конституцию, предусматривающий проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе и с нулевым барьером. Причиной непринятия поправок оказался «бунт» мажоритариев и отказ от голосования за проект, который в 2020 году лишил бы их возможности вновь оказаться в парламенте.

18 ноября, после того, как митингующие заблокировали все входы в парламент и помешали возобновлению работы законодательного органа, полиция и спецназ с применением спецсредств разогнали участников акции, освободили входы в парламент и открыли движение по проспекту Руставели. В ходе разгона акции были задержаны 37 человек, которые обвиняются в хулиганстве и неподчинении законным требованиям полиции.