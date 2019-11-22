Вильнюс, , 16:22 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 22 ноября, продлил свой больничный из-за восстановления после цикла химиотерапии, которую ему проводят после обнаружения лимфомы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Пресс-служба правительства Литвы при этом подчёркивает, что состояние здоровья премьера, все анализы говорят о поправке, однако после окончания курса химеотерапии врачи не позволяют Сквернялису вернуться к активной рабочей деятельности. Сегодня Сквернялис должен был встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой, который прибыл в Вильнюс на торжественные мероприятия по случаю перезахоронения останков участников мятежа против царской России в 1863—1864 годах.

Сквернялис перенёс операцию летом, в сентябре сообщил о своей болезни, и уже несколько раз брал больничные для восстановления после курсов химиотерапии. Каждый раз после выхода на работу он подчёркивал, что болезнь удаётся контролировать и просил не спекулировать темой здоровья со стороны политических оппонентов, которые ранее уже публично задавались вопросом, может ли Сквернялис в принципе продолжать исполнять свои обязанности.

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