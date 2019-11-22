Москва, , 16:19 — REGNUM Проект заявления Госдумы с требованием к украинским властям прекратить уголовное преследование крымчан подготовит комитет по международным делам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом сообщил глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Заявление по крымчанам мы вместе с (депутатом Госдумы от Крыма) Натальей Владимировной (Поклонской), наверное, на следующей неделе сделаем. Это хорошая подсказка, хотя уже на трибуне Государственной думы такие вещи звучали», — сказал Слуцкий.

Генпрокуратура РФ в соответствии с международными нормами запросила уголовное производство к себе, однако украинская сторона молчит, отметила Поклонская в ходе круглого стола в Госдуме.

«На сегодняшний день 2,5 млн крымчан — потенциально преступники на Украине. И мест в СИЗО на всех не хватит. Всех крымчан нужно тогда уничтожить? Потому что каждый имеет свое мнение, каждый выразил позицию по тому, как он будет дальше жить. И сегодня они являются преступниками, на каждом уголовное производство», — заявила Поклонская.

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