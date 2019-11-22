Москва, , 16:18 — REGNUM На XIX Съезде «Единой России» будет рассмотрен вопрос о кадровых изменениях в руководящем составе партии. Заместителем секретаря Генсовета, курирующим региональную работу и проведение избирательных кампаний, предлагается назначить вице-губернатора Ленинградской области Сергея Перминова. Помимо этого, должность заместителя руководителя ЦИК партии по этим же направлениям предложена министру внутренней политики Нижегородской области Роману Любарскому. Об этом сообщил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Экспертного совета Партии.

«Мы усилим работу регионального блока. Это направление работы будет приоритетным. Крайне важно, чтобы люди, которые занимаются этим, хорошо понимали ситуацию в регионах, знали специфику, проблемы, имели положительный опыт электоральной работы. Завтра будет рассмотрен вопрос о назначении вице-губернатора Ленинградской области Сергея Перминова моим заместителем, курирующим региональную работу и проведение избирательных кампаний. Надеюсь, делегаты Съезда поддержат это решение», — заявил Андрей Турчак.

Помимо этого, должность заместителя руководителя ЦИК партии по этим же направлениям предложена министру внутренней политики Нижегородской области Роману Любарскому.

«Еще ряд кадровых решений, которые завтра будут приняты, направлены на формирование проектного офиса», — заключил Андрей Турчак.

Напомним, экспертный совет «Единой России» был создан решением Бюро Высшего совета Партии в феврале 2018 года. В состав партийного органа входят 31 человек (политологи, политтехнологи, парламентарии и представители крупного бизнеса), его председателем является Борис Грызлов, возглавляющий Высший совет «Единой России».

В структуру Экспертного совета партии входят шесть постоянно действующих секций: секция теории и практики политической работы, секция электоральных процессов, секция политических коммуникаций, секция сравнительной политологии и анализа зарубежного опыта, секция содействия проектной деятельности, секция вызовов нового технологического уклада.

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