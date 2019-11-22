Бишкек, 22 ноября 2019, 16:16 — REGNUM Спикер парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков за 2018 год заработал около 875,8 тысячи сомов (800,4 тысячи рублей). Такую сумму второе лицо государства указывает в своей декларации о доходах, передает налоговая служба.
Из имущества у главы законодательного собрания имеются:
- квартира площадью 59,5 квадратных метра,
- мебель стоимостью 432,1 тысячи сомов (394,9 тысячи рублей),
- бытовая техника стоимостью 364 тысячи 445 сомов (333,1 тысячи рублей),
- оргтехника стоимостью 402 тысячи сомов (367,4 тысячи рублей),
- компьютер и ноутбук стоимостью 237 тысяч 655 сомов (217,2 тысячи рублей).
Кроме того, Дастанбек Джумабеков задекларировал крупный и мелкий рогатый скот, а также лошадей общая стоимость которых оценивается в 2 млн 185 тысяч сомов (1 млн 997 тысяч рублей).
Ближайшие родственники спикера парламента Киргизии не имеют никакого имущества в своей собственности.