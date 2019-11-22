Бишкек, , 16:16 — REGNUM Спикер парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков за 2018 год заработал около 875,8 тысячи сомов (800,4 тысячи рублей). Такую сумму второе лицо государства указывает в своей декларации о доходах, передает налоговая служба.

Из имущества у главы законодательного собрания имеются:

квартира площадью 59,5 квадратных метра,

мебель стоимостью 432,1 тысячи сомов (394,9 тысячи рублей),

бытовая техника стоимостью 364 тысячи 445 сомов (333,1 тысячи рублей),

оргтехника стоимостью 402 тысячи сомов (367,4 тысячи рублей),

компьютер и ноутбук стоимостью 237 тысяч 655 сомов (217,2 тысячи рублей).

Кроме того, Дастанбек Джумабеков задекларировал крупный и мелкий рогатый скот, а также лошадей общая стоимость которых оценивается в 2 млн 185 тысяч сомов (1 млн 997 тысяч рублей).

Ближайшие родственники спикера парламента Киргизии не имеют никакого имущества в своей собственности.