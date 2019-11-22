Киев, , 16:02 — REGNUM Уже в декабре Верховная рада может принять во втором чтении и в целом законопроект о продаже земли, заявил первый заместитель председателя фракции партии «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью изданию «Новое время».

Материал опубликован сегодня, 22 ноября.

Корниенко признал, что все зависит от того, как быстро профильный комитет Рады успеет внести все поправки в законопроект. По его словам, сейчас в парламенте фигурируют 2 возможных даты для голосования — 2 или 16 декабря.

Что же касается референдума относительно относительно продажи земли иностранцам, Корниенко заявил, что в этому вопросу власти вернутся только в январе-феврале следующего года, после принятия пакета законов о т.н. «народовластии».

ИА REGNUM напоминает, что Рада проголосовала законопроект по продаже земель сельскохозяйственного назначения в первом чтении 13 ноября. Инициативу поддержали 240 депутатов при 226 необходимых, 227 из них представляли фракцию «Слуга народа» и еще 13 внефракционных. Власти заявили, что перед голосованием во втором чтении законопроект будет кардинально доработан.