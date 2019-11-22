Сеул, , 15:55 — REGNUM Достоянием общественности стала еще одна попытка Вашингтона предотвратить разрыв Договора о всеобъемлющей защите военной информации между Японией и Южной Кореей, действие которого прекращается 23 ноября, сообщает 22 ноября Синьхуа со ссылкой на заявление, распространенное Государственным департаментом США.

В связи с этим сообщается о телефонном разговоре госсекретаря Майкла Помпео с главой МИД Южной Кореи Кан Ген Хва и их совместном заявлении, подтвердившем важность отношений Сеула и Токио. Южнокорейская сторона пообещала американской сохранить с Японией тесное взаимодействие, однако сохранить договор не удалось.

Напомним, что в последнее время визиты в Южную Корею нанесли несколько высокопоставленных американских чиновников, но уговорить руководство этой страны продлить договор им не удалось.