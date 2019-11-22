Пекин, , 15:53 — REGNUM Банда, занимавшаяся трансграничной наркоторговлей, ликвидирована в южно-китайской провинции Гуандун, сообщает 22 ноября Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную провинциальным Управлением общественной безопасности.

Наркотики доставлялись из Мьянмы, а их сбыт осуществлялся как в Гуандуне, так и в соседних провинциях Юннань, Чжэцзян, Фуцзянь и Гуйчжоу. По делу задержаны 56 подозреваемых, выявлением которых правоохранительные органы занимались с марта по конец июля 2019 года.

У наркодельцов изъяты почти 16 кг готовых наркотиков, а также 50 кг наркотических прекурсоров.