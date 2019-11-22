Сеул, , 15:55 — REGNUM В Южной Корее намерены запретить использование одноразовых стаканчиков в кафе, кофетериях и ресторанах быстрого питания. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, с 2021 года посетители данных заведений должны будут отдельно оплачивать стоимость стаканов при заказах на вынос. Использование бумажных стаканов также будет запрещено.

Кроме того, в стране также намерены бороться с полиэтиленовыми пакетами. В настоящее время использование целлофановых пакетов запрещено в супермаркетах и крупных магазинах. С 2022 года запрет на использование полиэтиленовых пакетов также будет распространяться на все магазины, включая мини-маркеты и пекарни. Полный запрет вступит в силу в 2030 году.

С 2021 года за одноразовые приборы в службах по доставке еды также будет взиматься дополнительная плата. Также в стране намерены отказаться от пакетов для зонтов и пластиковых трубочек.