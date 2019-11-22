Монс, Бельгия, 22 ноября 2019, 15:52 — REGNUM Представители Генштаба ВСУ встретились с коллегами из Стратегического командования НАТО по операциям, сообщили 22 ноября в пресс-службе Генштаба ВСУ.
Визит проходил с 19 по 22 ноября. Украинские силовики посетили бельгийский город Монс.
В свою очередь заместитель начальника Генштаба ВСУ Сергей Наев рассказал представителям НАТО о реформах в украинском силовом ведомстве, а также о ситуации в зоне проведения карательной операции против Донбасса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Генштаба ВСУ посетили Польшу, где ознакомились с опытом реформирования вооружённых сил Польши под стандарты НАТО.
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