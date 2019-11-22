Пекин, , 15:47 — REGNUM В Пекине по завершении глобального «Нового экономического форума», организованного Bloomberg Media Group, состоялась встреча партийно-государственного лидера КНР Си Цзиньпина с экс-госсекретарем США и советником президента по национальной безопасности Генри Киссинджером, сообщает 22 ноября Синьхуа.

Поприветствовав гостя и выразив надежду на его продолжительное творческое долголетие, председатель КНР отметил его высокий вклад в развитие отношений между Китаем и США, которые в те годы отличались активностью и динамизмом.

Напомним, что, выступая на форуме, Киссинджер охарактеризовал современное состояние китайско-американских отношений как «предгорье холодной войны», подчеркнув, что сторонам, чтобы не скатиться к конфронтации, необходимо постоянно работать над достижением положительной динамики.

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