Москва, , 15:43 — REGNUM В России могут быть внесены коррективы в военную доктрину, заявил 22 ноября журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев после совещания с главой государства Владимиром Путиным.

По его словам, этом может произойти после подготовки концепции строительства и развития вооруженных формирований.

«Совбез (с учетом проведенной работы по подготовке силовыми ведомствами концепции строительства и развития вооруженных формирований) будет анализировать и даст предложения президенту по необходимости, если такая будет, внесения корректив в военную доктрину», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 ноября, Путин провел заседание Совета безопасности. На мероприятии рассматривались перспективы развития Вооруженных сил России, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны, на период до 2030 года.

По словам российского лидера, формирование новой государственной программы вооружений на период до 2033 года начнется в 2020 году.

Читайте также: Путин: подготовка новой госпрограммы вооружений начнется в 2020 году

Читайте развитие сюжета: В «Ростехе» заявили о начале серийного выпуска компонентов для истребителей