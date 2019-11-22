Тбилиси, , 15:43 — REGNUM «Альянс патриотов Грузии» требует от правительства Грузии выполнения обещаний и проведения справедливых и свободных выборов.

Как заявила журналистам один из лидеров альянса Ирма Инашвили, более конкретно свои требования альянс сформулирует на собрании, которое состоится 30 ноября в Тбилисском дворце спорта.

Помимо выборов «патриоты» традиционно потребуют от правящей партии «Грузинская мечта» выполнения давнего обещания — восстановления справедливости и, соответственно, привлечения к ответственности «главных фигурантов прежнего режима» — лидеров «Национального движения» и отсоединившихся от него партий.

То, что происходит в эти дни в Тбилиси и по всей Грузии, Инашвили и ее соратники считают спектаклем, в котором помимо оппозиции участвуют и представители «Грузинской мечты».

В «Альянсе патриотов» считают, что провал законопроекта о переходе на пропорциональную систему устраивал нынешнюю власть и ее лидера Бидзину Иванишвили, так как их желанием было получение в будущем парламенте такого же баланса сил, который имеется сейчас.

«В этом спектакле участвует и «Грузинская мечта», чтобы опять ввести в парламент 2020 года в качестве второй силы имеющих нулевые рейтинги Саакашвили и Бокерия», — подчеркнула Инашвили.

«Патриотов» также возмутил провал законопроекта поправок в Конституцию, что они расценили как очередной обман населения, но в организованных «Национальным движением» акциях протеста лидеры этого альянса не участвовали. Свой протест они выразили на отдельном митинге.

Напомним, что акции протеста в Грузии начались, после того, как парламент 14 ноября провалил проект поправок в Конституцию, предусматривающий проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе и с нулевым барьером. Причиной непринятия поправок оказался «бунт» мажоритариев и отказ от голосования за проект, который в 2020 году лишил бы их возможности вновь оказаться в парламенте. 18 ноября, после того, как митингующие заблокировали все входы в парламент и помешали возобновлению работы законодательного органа, полиция и спецназ с применением спецсредств разогнали участников акции, освободили входы в парламент и открыли движение по проспекту Руставели. В ходе разгона акции были задержаны 37 человек, которые обвиняются в хулиганстве и неподчинении законным требованиям полиции.