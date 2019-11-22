Москва, , 15:42 — REGNUM В «Единой России» будут бороться за конституционное большинство на выборах в Государственную думу в 2021 году.

«Мы считаем реальным результат более 301 мандата», — заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак на заседании Экспертного совета «Единой России».

Как подчеркнул в своем выступлении член Высшего совета «Единой России», генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, «Единая Россия» — это реальный политический оператор работы власти с «новым путинским большинством».

«Большая цель «Единой России» — перезагрузка широкой общественной коалиции, так называемого «нового путинского большинства», формирование которой будет иметь значение для федеральных кампаний 2021 и 2024 годов», — отметил Дмитрий Орлов.

«Мы можем называться так, только если ставим перед собой амбициозные цели на 2021 год. «Единая Россия» будет бороться за конституционное большинство. Мы считаем реальным результат более 301 мандата на выборах в Госдуму», — уверен Андрей Турчак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Экспертный совет «Единой России» был создан решением Бюро Высшего совета Партии в феврале 2018 года. В состав партийного органа входит 31 человек (политологи, политтехнологи, парламентарии и представители крупного бизнеса), его председателем является Борис Грызлов, возглавляющий Высший совет «Единой России».

В структуру Экспертного совета «Единой России» входят шесть постоянно действующих секций: секция теории и практики политической работы, секция электоральных процессов, секция политических коммуникаций, секция сравнительной политологии и анализа зарубежного опыта, секция содействия проектной деятельности, секция вызовов нового технологического уклада.