Москва, 22 ноября 2019, 15:42 — REGNUM В «Единой России» будут бороться за конституционное большинство на выборах в Государственную думу в 2021 году.
Как подчеркнул в своем выступлении член Высшего совета «Единой России», генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, «Единая Россия» — это реальный политический оператор работы власти с «новым путинским большинством».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Экспертный совет «Единой России» был создан решением Бюро Высшего совета Партии в феврале 2018 года. В состав партийного органа входит 31 человек (политологи, политтехнологи, парламентарии и представители крупного бизнеса), его председателем является Борис Грызлов, возглавляющий Высший совет «Единой России».
В структуру Экспертного совета «Единой России» входят шесть постоянно действующих секций: секция теории и практики политической работы, секция электоральных процессов, секция политических коммуникаций, секция сравнительной политологии и анализа зарубежного опыта, секция содействия проектной деятельности, секция вызовов нового технологического уклада.