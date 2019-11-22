Нагоя, Япония, , 15:45 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги планирует посетить Россию с первым официальным визитом в середине декабря текущего года. Данное заявление японский глава МИД сделал 22 ноября на брифинге после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Нагое.

Мотэги рассказал журналистам, что в ходе визита в Москву планируется обсудить мирный договор между Россией и Японией, а также другие вопросы, касающиеся взаимоотношений двух стран.

Как передавало ИА REGNUM, Лавров на встрече с Мотэги заявил, что Москве и Токио надо выводить отношения на «качественно новый уровень».