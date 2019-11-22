Тбилиси, , 15:37 — REGNUM Очередная презентация членов общественного движения «Лело» прошла 22 ноября в следственного изолятора в Гори. Причиной представления новых соратников в непривычной обстановке учредитель и лидер движения банкир Мамука Хазарадзе развал тот факт, что одного из 12 вливающихся в ряды «Лело» членов полиция арестовала и в настоящее время содержит в этом изоляторе.

«Георгий Бунтури (находящийся в СИЗО) был номером первым в этом списке (вступающих в «Лело» новых активистов). Он был задержан во время акции протеста 17 ноября и в настоящее время находится в этом изоляторе», — заявил Хазарадзе.

Активисты «Лело» под руководством лидера пришли на презентацию в желтых шарфах с желтым плакатом, на котором написано «Не запугаете!».

Банкир, один из владельцев крупного комбанка Грузии «ТВС Банк» Мамука Хазарадзе занялся активной политикой после возбуждения против него прокуратурой уголовного дела по обвинению в отмывании $17 миллионов и учредил общественное движение «Лело», на основании которого в дальнейшем планирует создать политическую партию. Вместе с другими лидерами и активистами оппозиции он и его движение участвовали в акциях протеста, проходивших в Тбилиси и регионах с 14 ноября.

Напомним, что акции протеста в Грузии начались, после того, как парламент 14 ноября провалил проект поправок в Конституцию, предусматривающий проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе и с нулевым барьером. Причиной непринятия поправок оказался «бунт» мажоритариев и отказ от голосования за проект, который в 2020 году лишил бы их возможности вновь оказаться в парламенте. 18 ноября, после того, как митингующие заблокировали все входы в парламент и помешали возобновлению работы законодательного органа, полиция и спецназ с применением спецсредств разогнали участников акции, освободили входы в парламент и открыли движение по проспекту Руставели. В ходе разгона акции были задержаны 37 человек, которые обвиняются в хулиганстве и неподчинении законным требованиям полиции.