Белград, , 15:37 — REGNUM Республика Науру стало 17-м по счёту государством, отозвавшем признание в одностороннем порядке независимости Косова. Об этом говорится в сообщении МИД Сербии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства 22 ноября.

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«Сегодня заместитель министра иностранных дел Науру вручил мне копию ноты, которую они направили в наше посольство в Австралии», — уточнил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

В примечании к документу говорится, что Республика Науру «пересмотрела своё решение» и отзывает признание Косова как независимого государства, а также прерывает все дипломатические контакты, имеющиеся с Косово до сих пор.

«Они пришли к выводу, что решение было преждевременным и противоречило принципам резолюции СБ ООН 1244», — уточнили в МИД Сербии.

В ведомстве напомнили, что на сегодняшний день Косово признали 93 страны, 95 — не признали, а ещё пять воздержались. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Греция, Израиль, Индия, Испания и Китай.

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В сентябре министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что число стран, признавших независимость Косова, сократится к концу 2019 года. К этому моменту останется менее половины государств от всего мирового сообщества, которые признают суверенитет Косова.

Как сообщало ИА REGNUM, автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. Сербия не признаёт независимости региона, однако под давлением ЕС начала переговоры об урегулировании отношений с албанскими властями Косово.

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