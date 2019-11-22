Вашингтон, , 15:34 — REGNUM В посольстве КНР в Вашингтоне прошло мероприятие, посвященное 40-летию студенческих обменов между Китаем и США, которое прошло на фоне падения количества американских виз, выданных китайским студентам, до самого низкого показателя за последние десять лет, сообщает 22 ноября Синьхуа.

Выступая в посольстве, заместитель помощника секретаря по академическим вопросам Бюро образования и культуры Государственного департамента США Кэролайн Касагранде отрицала наличие визовых ограничений, ссылаясь на недавнее заявление президента страны Дональда Трампа о том, что он «приветствует китайских студентов в США». По утверждению чиновницы Госдепа, по большинству заявлений на получение виз выносится положительное решение.

Вместе с тем, китайские СМИ пишут о резко увеличившемся количестве жалоб студентов из КНР на частые отказы в визах и изнурительность процедур административных проверок. Поэтому заместитель президента Американского совета по образованию Брэд Фарнсворт, взяв слова Касагранде под вопрос, выразил серьезную озабоченность состоянием визового процесса.