* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:51 — REGNUM 21 ноября официальные представители Международного Комитета Красного креста заявили, что в рамках обмена пленными движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободило десять солдат Национальных сил безопасности и обороны.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) передали освобождённых солдат Национальных сил безопасности и обороны сотрудникам Международного Комитета Красного Креста в уезде Нахри-Сарадж афганской провинции Гильменд (столица провинции — г. Лашкаргах).

Согласно вышеупомянутому заявлению, освобожденные афганские солдаты были доставлены в столицу провинции Гильменд, город Лашкаргах, где они были переданы официальным лицам правительства региона.

Специальный представитель Соединённых Штатов Америки по вопросам национального примирения в Афганистане Залмай Халилзад на своей официальной странице в социальной сети «Twitter» поприветствовал решение движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), охарактеризовав его как жест доброй воли со стороны группировки.

Афганские солдаты были освобождены в рамках процесса обмена заключенными, в ходе которого правительство Афганистана освободило трех высокопоставленных членов группировки, а движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — двух профессоров Американского университета в Афганистане.