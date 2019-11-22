Мадрид, , 15:31 — REGNUM В Испании судья Национальной судебной коллегии Хосе де ла Мата предложил судить бывшего вице-президента Сирии и дядю действующего главы государства Рифата Асада по подозрению в причастности к отмыванию более 600 млн евро. Об этом говорится в постановлении, опубликованном 22 ноября на сайте коллегии.

Отмечается, что судья также предложил привлечь по этому делу его восемь детей и двух жен. Хосе де ла Мата считает, что Рифат Асад мог быть лидером преступной группировки, которая с 1980-х годов занималась «отмыванием в европейских странах средств, незаконно полученных от разграбления сирийской казны».

Как сообщало ИА REGNUM, Рифат Асад покинул Сирию в 1984 году после неудавшейся попытки государственного переворота, целью которого было свержение его брата Хафеза Асада, отца нынешнего президента страны.

Кроме того, Асад обвиняется в отмывании денег с использованием государственной казны Сирии во Франции. Он находится под следствием в Пятой Республике с 2014 года.

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