Кундуз, Афганистан, , 15:49 — REGNUM 21 ноября официальные представители Министерства обороны Исламской Республики Афганистан заявили, что на территории афганской провинции Кундуз (столица провинции — г. Кундуз) началась полномасштабная операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», одной из ключевых целей этой операции Национальных сил безопасности и обороны является зачистка пригорода столицы провинции, города Кундуза, от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно вышеупомянутому заявлению, Национальные силы безопасности и обороны хорошо подготовлены к проведению операции и продолжают наступление на позиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с нескольких направлений.

В этой связи генерал Набиулла Мирзаи призвал местных жителей активно сотрудничать с Национальными силами безопасности и обороны с целью уничтожения боевиков и обеспечения безопасности на территории провинции Кундуз.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.