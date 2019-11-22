Асадабад, Афганистан, , 15:41 — REGNUM 22 ноября высокопоставленный командир Национальной армии Афганистана на востоке страны заявил, что на территории афганской провинции Кунар (столица провинции — г. Асадабад) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 13 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Маногай провинции Кунар.

По словам высокопоставленного командира Национальной армии Афганистана на востоке страны, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было также уничтожено несколько единиц легкого и тяжелого оружия, принадлежавшего талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.