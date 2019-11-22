Порт-Луи, , 15:38 — REGNUM Великобритания ведет себя, как «незаконный колониальный оккупант». Такое заявление высказал премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот в связи с невыполнением Лондоном резолюции Генассамблеи о возвращении стране островов Чагос. Об этом сообщает 22 ноября «Би-би-си».

По данным журналистов телерадиокомпании, с такими обвинениями лидер Маврикия выступил в связи с тем, что прошел шестимесячный срок, который был определен резолюцией Генассамблеи ООН, принятой в мае 2019 года.

Как передавало ИА REGNUM, ранее за передачу островов проголосовали 116 стран-членов ООН. Представители 56 стран воздержались, а шесть, включая Великобританию и США проголосовали против.

Ранее суд ООН также обязал Лондон вернуть часть архипелага Маврикию.

Стоит отметить, что на островах Чагос, находящихся под британской юрисдикцией, расположена британо-американская военная база, которая использовалась ВВС США для бомбардировок в Афганистане и Ираке.