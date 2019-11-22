Газни, Афганистан, , 15:35 — REGNUM 21 ноября официальные представители Министерства обороны Афганистана заявили, что на территории афганских провинций Газни (столица провинции — г. Газни) и Лагман (столица провинции — г. Мехтарлам) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 11 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Дих-Як провинции Газни и Алишинг провинции Лагман.

По словам официальных представителей Министерства обороны Афганистана, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны на территории уезда Дих-Як афганской провинции Газни был также уничтожен центр талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по производству самодельных мин.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.