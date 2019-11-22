* талибов — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, , 15:44 — REGNUM 21 ноября высокопоставленный командир Национальной армии Афганистана на юге страны заявил, что на территории афганской провинции Кандагар (столица провинции — г. Кандагар) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было уничтожено по меньшей мере 11 укрытий боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории нескольких уездов афганской провинции Кандагар.

По словам высокопоставленного командира Национальной армии Афганистана на юге страны, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было также ликвидировано по меньшей мере шесть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.