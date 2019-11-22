Дар-эс-Салам, Танзания, , 15:24 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули назначил доктора Бурхана Ньензи на пост председателя метеорологического агентства Танзании (ТМА). Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление пресс-службы правительства восточноафриканской страны.

По информации издания, Ньензи, уроженец материковой части Танзании, будет занимать этот пост во второй раз.

Кроме того, в заявлении сообщается, что на пост его заместителя был назначен уроженец Занзибара доктор Макаме Омар.

В настоящее время он также является ведущим преподавателем географии в Государственном университете Занзибара (SUZA).