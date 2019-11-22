Москва, 22 ноября 2019, 15:20 — REGNUM Перспектива подписания мирного договора между Россией и Японией по-прежнему покрыта туманом, считает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. Об этом он заявил 22 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о необходимости выводить отношения между РФ и Японией на качественно новый уровень.
Эти позиции, по словам востоковеда, пока не сблизились никак, качественного улучшения отношений не просматривается, а перспектива подписания мирного договора по-прежнему покрыта туманом.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Япония в настоящее время претендует на четыре острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В свою очередь, Россия постоянно напоминает японской стороне, что после окончания войны весь архипелаг вошёл в состав СССР. Москва считает, что суверенитет РФ над этими островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
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