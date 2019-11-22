Москва, , 15:20 — REGNUM Перспектива подписания мирного договора между Россией и Японией по-прежнему покрыта туманом, считает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. Об этом он заявил 22 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о необходимости выводить отношения между РФ и Японией на качественно новый уровень.

«Что значит качественно новые отношения? Много об этом говорилось и с японской стороны, и с нашей. Есть же серьёзные препятствия для этого качественного улучшения, — сказал Кистанов. — Как выяснилось в этом году, позиции РФ и Японии по вопросу Курильских островов диаметрально противоположны. Абэ, недавно выступая в парламенте, развеял всякие сомнения по поводу того, что может ограничиться двумя островами. Он сказал, что, по его мнению, Япония должна требовать все четыре острова и что на этот счёт не должно быть никаких сомнений и всякая иная трактовка ошибочна. Россия со своей стороны заявила, что первым шагом к решению территориальной проблемы должно стать признание Японией в полном объёме итогов Второй мировой войны, а значит и того факта, что Россия владеет Курильскими островами на законных основаниях».

Эти позиции, по словам востоковеда, пока не сблизились никак, качественного улучшения отношений не просматривается, а перспектива подписания мирного договора по-прежнему покрыта туманом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Япония в настоящее время претендует на четыре острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В свою очередь, Россия постоянно напоминает японской стороне, что после окончания войны весь архипелаг вошёл в состав СССР. Москва считает, что суверенитет РФ над этими островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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