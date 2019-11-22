Москва, , 15:18 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин выступит на пленарном заседании съезда партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Повестка пленарного заседания будет посвящена приоритетным задачам партии на ближайший период, внесению корректив в устав партии, изменениям в составе высшего совета и президиуме генерального совета «Единой России», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, съезд «Единой России» начал свою работу на ВДНХ и продолжится два дня. Организаторы ожидают более двух тысяч участников.