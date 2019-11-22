Санкт-Петербург, , 15:18 — REGNUM Представители Республики Узбекистан, которая в 2020 году впервые с момента образования СНГ примет председательство в Содружестве независимых государств, предложили провести одно из заседаний Межпарламентской ассамблеи СНГ на своей земле, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эти же намерения подтвердила председатель Сената парламента Узбекистана Танзила Нарбаева, которая отметила, что для ее республики, в которой сегодня проводится открытая политика добрососедства со всеми странами мира, в особенности, с соседними странами СНГ — участие в деятельности МПА очень важно.

«Узбекистан вернулся в семью МПА СНГ и очень доволен этим. В 2020 году наша страна председательствует в СНГ, и все мероприятия, которые будут осуществляться в рамках Содружества, должны подкрепляться парламентской поддержкой. В данное направление мы начали активно вливаться, сотрудничать», — отметила Нарбаева.

По ее словам, сейчас в республике ведется комплексная подготовительная работа, принята концепция 69 мероприятий, охватывающих вопросы экономики, социального развития, политики, вопросов безопасности и многого другого. Сейчас по ним разрабатываются четыре стратегии и две концепции.

«Более 30 мероприятий будет проведено в Узбекистане, и они требуют активного участия наших парламентариев, поэтому мы внесли предложение по проведению одного из заседаний МПА в Узбекистане. Такой практики я не знаю, но думаю, это будет очень полезно для всех стран», — резюмировала Танзила Нарбаева.

Отметим, в пятницу 22 ноября в Таврическом дворце в Петербурге состоялось 50 пленарное заседание межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ. В рамках него были приняты 11 законотворческих инициатив.