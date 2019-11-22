Ново-Огарево, Московская область, , 15:12 — REGNUM Формирование новой государственной программы вооружений на период до 2033 года начнется в 2020 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 22 ноября на заседании Совета безопасности РФ.

Также начнется составление программы развития оборонно-промышленного комплекса, отметил он. Госпрограмма вооружений нацелена на наращивание качественных и количественных характеристик вооружений и техники.

Так, в неё нужно заложить расширение линейки беспилотников, лазерных и гиперзвуковых систем, а также других передовых разработок, пояснил Путин.

Проект концепции развития Вооруженных сил главе государства представят до конца марта 2020 года, заявил глава Совбеза Николай Патрушев. Силовые ведомства подготовят свои концепции до 1 июля будущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в России действует госпрограмма вооружений на период с 2018 по 2027 год.