Киев, , 15:15 — REGNUM Более трёх месяцев различные службы пытаются найти что-то компрометирующее и не могут, заявил депутат Верховной рады, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сообщило 22 ноября издание Strana.ua.

«Самое возмутительное в этой истории, что есть люди, готовые поверить, что я надел такой жлобский свитер для фото на паспорт», — иронизирует Арахамия, комментируя фотографию своего американского «паспорта».

Он отметил, что долгое время разные службы так и не смогли найти ничего компрометирующего.

«Пока «нашёлся» только фотошоп. Мне кажется это хороший результат», — подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук выложил изображение американского паспорта Арахамии на своём telegram-канале. Вскоре выяснилось, что фотография главы фракции «Слуга народа», показанная в паспорте, взята из открытых источников в интернете.

В свою очередь Мосийчук извинился за то, что повёлся на фейк.

«Коллеги, журналисты, спрашивайте у Арахамии украинский загранпаспорт с американской визой и отметками о пересечении границы США», — призвал бывший депутат.

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