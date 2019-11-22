Киев, 22 ноября 2019, 15:15 — REGNUM Более трёх месяцев различные службы пытаются найти что-то компрометирующее и не могут, заявил депутат Верховной рады, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сообщило 22 ноября издание Strana.ua.
Он отметил, что долгое время разные службы так и не смогли найти ничего компрометирующего.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук выложил изображение американского паспорта Арахамии на своём telegram-канале. Вскоре выяснилось, что фотография главы фракции «Слуга народа», показанная в паспорте, взята из открытых источников в интернете.
В свою очередь Мосийчук извинился за то, что повёлся на фейк.
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