Симферополь, , 15:11 — REGNUM Организаторам энергоблокады Крыма не удалось достичь ни одной поставленной цели. Такое мнение 22 ноября выразил на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксёнов.

«В итоге ни одной из поставленных целей террористы и их хозяева не добились: разрушения энергетической инфраструктуры не произошло, вызвать массовое недовольство населения властью не удалось. Наоборот, в чрезвычайной ситуации люди проявили свои лучшие качества: единство и солидарность, выдержку и готовность прийти на помощь друг другу», — отметил глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, российский полуостров отрезали от электроснабжения 22 ноября 2015 года в результате подрыва опор линий электропередач, идущих с Украины. Энергоснабжение удалось полностью восстановить весной 2016 года. По мнению руководства Крыма, энергетическая блокада — акт государственного терроризма со стороны Украины, направленного на разрушение экономики полуострова и причинение максимального ущерба населению.

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