Симферополь, 22 ноября 2019, 15:11 — REGNUM Организаторам энергоблокады Крыма не удалось достичь ни одной поставленной цели. Такое мнение 22 ноября выразил на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, российский полуостров отрезали от электроснабжения 22 ноября 2015 года в результате подрыва опор линий электропередач, идущих с Украины. Энергоснабжение удалось полностью восстановить весной 2016 года. По мнению руководства Крыма, энергетическая блокада — акт государственного терроризма со стороны Украины, направленного на разрушение экономики полуострова и причинение максимального ущерба населению.
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